Tendances Première : Bisexualité, une mode ? sur Auvio

LES TRIBUS

Que sait-on de l'instinct parental ? Eclairage avec Aline Schoentjes, sagefemme chez Amala.



COUPS DE POUCE

Coup de pouce à des projets en devenir, local, solidaire et résilients, mais aussi des projets en transition et des entreprises en difficulté.

Avec Quentin Gaillard nous ferons un focus sur des projets de la plateforme de financement participatif belge www.crowdin.be



LE DOSSIER

Bisexualité, une mode ?

Ces 2-3 dernières années, nombreuses sont les stars - souvent féminines et hollywoodiennes - qui ont affirmé haut et fort leur bisexualité : Angelina Jolie, Lady Gaga, Megan Fox, Kristen Stewart, Miley Cyrus, Cara Delevingne ... Et toutes insistent : le masculin, le féminin, peu importe. Mais au-delà de cette nouvelle « visibilité », qu'en est-il de la proportion d'individus véritablement concernés ? Les jeunes sont-ils moins « définitivement hétéros », ou moins « résolument homos », que nous l'étions à leur âge ? Le récent « sursaut bi » n'est-il qu'un mirage, une illusion d'optique ? Ou un véritable levier de libération de l'identité sexuelle des ados ?

Nicolas Zdanowicz, psychiatre, chef de service et directeur de la Clinique de Mont Godinne nous donnera quelques pistes de réflexion.



LES TENDANCEURS

Aurélie Russanowska de BBDO, nous parlera d'optimisme et de résilience.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première