Tendances Première : Oser vivre, oser mourir (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

Marc Van Beneden, notaire émérite, nous en dit plus sur la réforme du Code Civil concernant la propriété et les relations de voisinage.



Oser vivre, oser mourir (Ed. Odile Jacob)

« Accepter sa condition de mortel est une libération.

Je vous propose un mode d'emploi. Il s'agit d'apprivoiser la mort. Cesser de trembler face à sa finitude permet de vivre enfin pour de vrai, de s'engager sans réserve, de relever les défis, d'avoir une existence riche et pleine de sens. Car là, il ne s'agit plus de durer, il s'agit de vivre, pleinement. Une vie se juge aussi sur la façon dont on meurt. Veut-on que son trépas se déroule dans l'angoisse, la souffrance, l'indignité, comme c'est trop souvent le cas, ou bien préfère-t-on avoir son mot à dire sur le moment et les modalités de sa mort ? Certains pays le permettent, d'autres non. L'affaire est chaude... » G. A.

Gérard Apfeldorfer, dans ce livre, nous propose un manuel d'autothérapie de la thanatophobie pour nous permettre de nous réconcilier avec notre condition de mortel et d'apprécier chaque instant de notre vie.

Gérard Apfeldorfer est médecin, psychiatre et psychothérapeute, il sera notre invité.



« Le Japon à ma façon » sur fond de Midnight diner avec notre créatrice culinaire, Aline Gérard.

