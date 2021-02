Tendances Première : Comment vaincre l'acné adulte grâce à l'alimentation ? sur Auvio

LES TRIBUS

Le Ligueur propose un dossier sur le mal-être des jeunes de 18-25 ans en donnant des clés aux parents pour les soutenir.

Avec Alix Dehin, journaliste du Ligueur.

https://www.laligue.be/leligueur/le-ligueur





LE DOSSIER

Vaincre l'acné adulte grâce à l'alimentation, le mode de vie et les astuces de santé naturelle.

Après l'adolescence, on pense être débarrassé de ces problèmes de peau. Malheureusement, une autre forme d'acné peut survenir à l'âge adulte. Cette acné "adulte" est d'ailleurs bien particulière : elle n'est pas localisée aux mêmes endroits qu'à l'adolescence. Elle est inflammatoire, avec des boutons rouges, des microkystes, des papules, des nodules, des points noirs, et laisse des marques cicatricielles, des taches pigmentaires. Phénomène très commun, Elle concerne presque 1 femme sur 2 de plus de 25 ans. L'acné n'en reste pas moins très handicapante socialement. L'acné est une manifestation de ce qui se passe au niveau hormonal et au niveau de la santé digestive. On en parle avec Myriam Kamouh, Coach en nutrition, certifiée en nutrithérapie.

www.greencoachnutrition.com



LES TENDANCEURS

La nouvelle émission de M6 « Opération Renaissance » fait un Tollé sur Twitter et les pétitions et tribunes fusent. Est-ce la place du divertissement de valoriser ce type d'opération délicate et dangereuse pour pouvoir correspondre aux standards de la société ? Ann Vandenplas amorce la réflexion avec nous et s'interroge sur ce sujet sensible mis en lumière de manière crue dans ce programme.

