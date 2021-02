Tendances Première : Travail à distance : Comment rester motivés ? sur Auvio

LES TRIBUS

« Cura Services » propose une solution humaine et administrative aux particuliers en cas de burnout, maladie, divorce, personnes âges, hospitalisation, changements pro, naissance, décès...



COUPS DE POUCE (tous les lundis)

Coup de pouce à des projets en devenir, local, solidaire et résilients, mais aussi des projets en transition et des entreprises en difficulté.

Aujourd'hui Good Move, une entreprise qui pivote, se réinvente et remonte la pente.



LE DOSSIER

La motivation à distance

Aujourd'hui, le travail à domicile est devenu la norme à peu près partout où il est possible de le faire et de nombreuses entreprises ont même décidé qu'il sera prolongé après la crise. Se pose alors, la question de la motivation. Comment (se) motiver lorsque l'on travaille à distance ? Quels sont nos moteurs ? sont-ils influencés par le fait que nous soyons en période de pandémie ? Comment se remotiver ? Comment ne pas tomber dans le surinvestissement ?

On en parle avec Ludmilla Petit, coach, facilitatrice et accompagnatrice de PME, spécialisée dans la gouvernance et la gestion collaborative, elle a co-fondé Organisation Opale www.go-opale.com et est membre de Cap Network www.cap-network.com et Isabelle Marionex, formatrice et consultante en Ressources Humaines, spécialisée dans la formation Burn.



LES TENDANCEURS

Pour la chandeleur, Eric Mazuy, www.askmewine.eu nous propose quelques accords crêpes/vins !

