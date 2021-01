Tendances Première : Le savoir-vivre amoureux - les secrets des couples qui durent sur Auvio

LES TRIBUS

L'éloge de la délibération.

Réflexion sur l'intérêt de confronter ses idées à celles des autres, de se nourrir de cette délibération afin d'appartenir à une société. Avec Jean Van Hemelrijck, Psychologue et psychothérapeute.



DOSSIER

Le savoir-vivre amoureux - les secrets des couples qui durent (Ed. Le Rocher)

L'harmonie d'un couple est faite d'idéaux et d'habitudes, ancrés dans l'histoire de chacun, et pas toujours faciles à concilier. Et si on apprenait à inventer, ensemble, son propre savoir-vivre amoureux ? Car l'amour, ça se travaille, ça se construit, ça se nourrit, notamment en se libérant des modèles tout faits. Avec son livre Caroline Kruse, conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple, aide à donner du sens aux difficultés du couple, propose des ressources pour s'en dégager, des clés pour prendre du recul, pour mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre l'autre aussi.



TENDANCEURS

Robert Colard nous propose « À VOTRE TOUR » et nous fait découvrir les projets belges de la transition. Il nous présente COCLICO, entreprise qui booste les solutions web&marketing de la production locale, du commerce de proximité, du tourisme rural et bien d'autres. Bref, de celles et ceux qui sont en phase avec « le web nature ».

