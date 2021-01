Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Avec notre chroniqueuse juridique Yasmine Lamisse, nous revenons sur la flexibilité au travail et du télétravail.



DOSSIER

Le biberon numérique (Ed. Artège)

Le nombre d'heures passées devant les écrans a explosé ces derniers mois.

Aux mains des enfants et adolescents, un certain nombre d'activités numériques peuvent s'avérer aussi dangereuses qu'attractives. À l'ère du smartphone et des casques virtuels immersifs, il s'agit d'être particulièrement vigilants concernant les usages d'internet et des dispositifs connectés que nous mettons à leur disposition. Sans angélisme ni pessimisme, sachez tirer profit des outils pratiques et accessibles de ce livre face aux vrais risques de perte de repères identitaires, de dégradation du lien au réel, de confusion des espaces intimes et publics et de banalisation de la violence. Plus qu'une information, cet ouvrage propose une véritable « formation au virtuel », pour aider à mieux lutter contre toutes les formes de cyberviolence, au sein du système éducatif ou de santé, aussi bien que dans la sphère familiale. On en parle avec Stéphane Blocquaux, Docteur en Sciences de l'information et de la communication, maître de conférences.



TENDANCEURS

L'enjeu des inégalités et leur impact sur les marques, avec Aurélie Russanowska de BBDO.

