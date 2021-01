Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Présentation du cycle « sekseco» pour coconstruire un espace de sécurité pour libérer la parole autour de la sexualité à l'aide de la pleine conscience, avec Charlotte Creplet, sexothérapeute, coach et chercheuse en psycho. www.sekseco.org



DOSSIER

Goût, Odorat et Covid 19

Oublié le fumet du café le matin, le choix du parfum pour la journée, le goût du chocolat, fini aussi l'alarme du plat trop épicé... Elle peut se révéler très perturbante, surtout quand elle dure plusieurs mois : la perte d'odorat et/ou de goût est un symptôme rare qui constitue une véritable signature du Covid-19. Les professeurs et chercheurs à l'UMons Jérôme Lechien (ORL au CHU Saint-Pierre) et Sven Saussez (ORL à Epicura) ont été les premiers à traiter et étudier ce sujet. Ils ont lancé de vastes études européennes et en savent aujourd'hui plus sur ce symptôme très particulier et handicapant. On en parle avec le professeur Sven Saussez avec l'intervention du Pr Caroline Huart ORL aux Cliniques St-Luc qui aborde le training olfactif.



TENDANCEURS

Des thés et du chanvre, avec notre sommelière du thé Nathalie Masset (www.teaside.be)

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première