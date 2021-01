Tendances Première : Coercition et perte d'agentivité : se sent-on moins responsable lorsque l'on est aux « ordres » ? sur Auvio

LES TRIBUS

Ils sont encore nombreux ; mais quels sont les tabous les plus fréquents en matière de sexualité. Avec Carole Martinez, sexologue (www.sxemoi.be)



LE DOSSIER

Agentivité et responsabilisation

L'agentivité, c'est la faculté d'action d'une personne, sa capacité à agir sur le monde, son entourage, ... une étude réalisée à l'ULB au sein de l'Armée, démontrait récemment que travailler dans un environnement fortement hiérarchisé a une influence négative sur le sentiment d'agentivité des individus. Peut-on élargir les résultats de cette étude au monde de l'entreprise en pleine mutation ? Peut-on aussi éclairer nos comportements en tant de crise ? On en parle avec Emilie Caspar, chercheuse au Centre de Recherche Cognition et Neurosciences ULB et Martin Mahaux, expert en Transformation Organisationnelle et co-fondateur de Phusis.



LES TENDANCEURS

De nombreux peoples ont investi dans les vignobles, avec plus ou moins de succès et avec des intentions parfois très différentes. Eric Mazuy, notre expert en vin nous l'explique.

www.askmewine.eu

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première