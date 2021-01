Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

L'E-réputation : comment notre usage d'Internet peut nuire à notre employabilité ?

L'e-réputation, ou l'e-notoriété, délivre des éléments sur une personne sans que celle-ci ne puissent totalement les maîtriser. Cette identité numérique peut orienter favorablement ou défavorablement une opinion. Elle peut ainsi faire ou défaire très vite des réputations. Quels sont les éléments à tenir en compte pour soigner son image digitale ? par Jean-Olivier Collinet de JobYourself



DOSSIER

Manque de confiance des Belges envers le vaccin Covid-19.

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est entrée dans la phase de vaccination. Les données des différents producteurs de vaccins sont prometteuses et apportent une lueur d'espoir. Parallèlement, de nombreux nouveaux défis surgissent. La population doit non seulement être motivée pour adhérer aux mesures pendant une durée prolongée, mais aussi pour être vaccinée. Une couverture vaccinale minimale de 70 % est l'objectif à atteindre pour constituer une immunité collective suffisante. On n'y est pas.

Comment expliquer le manque de confiance ? Et comment s'exprime-t-il dans la population ? Avec Olivier Luminet, psychologue de la santé à l'UCLouvain et Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l'UCLouvain.



TENDANCEURS

Toutes ces façons de prendre soin de soi qui feront qu'on survivra à 2021, avec Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première