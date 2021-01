Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique, nous reviendrons sur les notions d'incitation à la haine sur les réseaux sociaux et ailleurs.



DOSSIER

MOI - Apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi (Ed. Albin Michel)

Nous vivons tous les jours avec notre Moi. Il est notre voix intérieure, notre regard sur le monde, notre histoire personnelle où se mêlent nos peurs, nos souffrances, nos joies et nos espoirs. Pourtant, nous ne savons pas grand-chose de ce monde intérieur qui nous caractérise et qui agit en arrière-plan de notre quotidien. Parfois pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Philippe Presles, médecin, psychothérapeute, s'appuie sur la psychologie du développement, les neurosciences et de nombreux exemples, notamment personnels, pour nous guider dans la découverte des potentiels insoupçonnés de notre Moi. Faire de ce Moi un ami, plutôt qu'un ennemi, est un talent essentiel pour bien vivre sa vie.



TENDANCEURS

Robert Colard nous revient avec « À VOTRE TOUR » et nous fait découvrir les projets belges de la transition. Aujourd'hui, focus sur le secteur culturel, hautement impacté par la crise, et sur cette initiative : SDream, des spectacles pour enfants en mode « sécurité canapé ».

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première