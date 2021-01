Tendances Première : Crypto-monnaies : décryptage ! sur Auvio

LES TRIBUS

« Ces chiffres de 2020 qui nous marquent. » avec Yves Marie Vilain, journaliste du Ligueur.



LE DOSSIER

Les crypto-monnaies

En moins de 72 heures, le bitcoin a enchaîné une hausse de 20% qui l'a porté dimanche à son plus haut niveau historique, à 34.792 dollars. Une première depuis son lancement en janvier 2009. L'occasion de revenir sur cette monnaie très particulière et qui s'est fort développée ces dernières années.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Tezos, Iota, Nano, ... Ces monnaies alternatives qui n'ont de cours légal dans aucun pays du globe se sont diversifiées et séduisent de nombreux investisseurs.

De quoi il s'agit ? comment cela fonctionne ? pourquoi l'engouement actuel ? de quoi faut-il se méfier concernant les crypto-monnaies ? quels conseils si on veut s'y intéresser ? Quel avenir ? On en parle avec Jean-Jacques Quisquater, professeur en cryptographie UCLouvain et Jérémie Dubois-Lacoste, chercheur en informatique à l'ULB, entrepreneur en crypto-monnaies et Mathieu Saudoyer pour l'autorité des services et marchés financiers.





LES TENDANCEURS

Avec notre artiste Ann Vandenplas, on ouvre le livre "L'amour sous algorithme" de Judith Duportail (Editions Goutte d'or).

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première