Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Nicolas Zdanowicz psychiatre, chef de service à la clinique Mont Godinne et professeur à l'UCLouvain, revient sur la question des ados face aux impératifs liés au COVID.



DOSSIER

À la recherche de l'autre temps (Ed. Odile Jacob)

Le temps : quoi de plus familier ? quoi de plus insaisissable ? mais qu'est-ce que le temps ?

Interrogation particulièrement importante aujourd'hui, car le confinement que nous avons vécu et que nous vivons encore, est à la fois une expérience de l'espace, mais aussi et peut-être surtout du temps. Au fil des pages de son livre, Daniel Sibony, psychanalyste, dit la place qu'occupe le temps dans nos vies : chacun est concerné, entre le désir de « prendre son temps », la crainte d'être « pris » par le temps et l'angoisse de vieillir. Il y est question du temps complexe et rationalisé de la physique ou de la métaphysique, abordées sans lourdeur, mais non sans payer son tribut au mystère. Il est question aussi du temps de la mémoire et de la nostalgie, cet « effort pour remonter le désir épuisé vers les lieux d'autrefois où il était plein de lui-même ; comme des poissons remontent le flux vers des lieux où se reproduire ». Nous prendrons le temps justement, en compagnie de Daniel Sibony.



TENDANCEURS

Avec notre sommelière du thé, Nathalie Masset www.teaside.be nous ne mettrons pas de l'eau dans notre vin, mais du thé dans la soupe.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première