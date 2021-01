Tendances Première : "les chemins du sacré", Editions de l'observatoire. sur Auvio

Les Tribus

Les entreprises ont souffert ces derniers mois. A Bruxelles, tout comme dans les autres régions. Comment se relever, que tirer comme leçon, comment s'ouvrir à de nouvelles perspectives? Comment rebondir face à la crise? Isabelle Grippa, Directrice de Hub. brussels est notre invitée



Le Dossier

On le connaît philosophe et penseur. En ce premier janvier, c'est un Frédéric Lenoir voyageur qui se présente à nous pour son livre "les chemins du sacré", Editions de l'observatoire. Un livre issu de rencontres avec celles et ceux qui pensent et vivent leur spiritualité à leur manière.



Coup de pouce

Pourquoi ne pas avoir comme bonne résolution d'enfin ranger sa maison! Rencontre avec Marie Winand, organisatrice d'intérieur mais aussi "révélatrice d'intérieurs". Un nouveau métier à découvrir.

