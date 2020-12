Tendances Première : Les randonnées d'hiver et les sentiers de grandes randonnées sur Auvio

Les Tribus : Et si on apprenait les maths différemment? Grâce à des recettes de cuisine. Ce pari, c'est celui de Valériane Gréban et Maryse Collignon dans ce livre : "Les maths en douceurs. Devenir un pro en pâtisserie, savourer les maths" éd. Erasme. Un point de départ à une réflexion plus globale sur l'apprentissage.



Le Dossier : L'été est déjà loin. Et pourtant, nombreux ont été les belges à tenter la randonnée durant cette période. Et l'hiver? Quid de l'hiver? Comment oser sortir, sur quels sentiers, avec quel matériel et quel itinéraire? En Belgique ou à l'étranger étant entendu que les stations de ski sont fermées? Olivier Hoff est un passionné de grandes randonnées. Il est également l'initiateur d'un site internet dédié à la marche et au matériel "léger" de randonnée : www.trekking-fox.com. Il sera accompagné en studio d'Alain Carlier de l'asbl "Sentiers de grandes randonnées"



Coup de pouce : Du bon, du doux, du végétal et local... Happy Slow est une marque de cosmétique végétale qui a vu le jour en 2020. Quelle est la démarche de sa créatrice? Quid du développement local d'une telle production? Camille Deveseleer viendra nous en parler

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première