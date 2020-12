Tendances Première : Détresse psychologique et décrochage scolaires chez les jeunes sur Auvio

Les Tribus

Respect des autres, des différences et des valeurs civiques, respect de la polanète et de l'autre sexe, ... comment transmettre des valeurs positives à ses enfants? Carla Schiappa-Burdet est conseillère pédagogique en France, et autrice de "Je transmets des valeurs positives" éd. Eyrolles.



Le Dossier

Oubliés, peu valorisés, laissés à eux-mêmes, de nombreux enfants et adolescents ont souffert et souffrent encore de ce confinement. Plus que d'autres catégories de la population? Plusieurs études semblent aller dans ce sens. Pourquoi? Comment entendre son ado? Que faire en tant que parent ou institution scolaire? Fabienne Glowacz et Ariane Baye travaillent toutes les deux à l'U-Liège et sont auteures d'enquêtes sur le sujet. Elles seront accompagnées de Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'U-Mons.



Cour de pouce

Un mini potager bio à domicile que se loue, et qui au bout de 6 mois est remplacé par d'autres cultures, c'est ce que propose un jeune couple de namurois. "Ton pot" est né d'un crowdfunding et est en phase de développement. Nous en parlerons avec Christophe Wautier, l'initiateur du projet .

