Tendances Première : "Le vin wallon, nouveau must sur les tables belges?" sur Auvio

Les Tribus

Les soldes, reflet de nouvelles habitudes de consommation? A quelques jours de l'ouverture de cette période bien particulière, Yasmine Lamisse, Juriste, reviendra sur ce questionnement et mettra en avant une initiative, un blog, qui permet de réfléchir à ses habitudes. https://www.nouveaumodelepodcast.com/ , sa créatrice Chloé Cohen sera également invitée.



Le Dossier

Le vin wallon, nouveau must sur les tables belges? Selon plusieurs spécialistes, la surface viticole wallonne devrait encore doubler d'ici 3 ans. Où en est-on aujourd'hui, pourquoi cet engouement, quelles sont les spécificités de nos vins belges et quel est l'avenir du secteur? Est-on aujourd'hui suffisamment formé à l'exploitation et surtout, le consommateur belge a-t-il réellement l'envie et la connaissance de son terroir? Pour en parler, plusieurs invités : Marc Vanel, journaliste spécialisé. Dimitri Vander Heyden et Bertrand Hautier, producteurs. Vincent Dienst, œnologue et Manuel Wilmot, formateur à l'IFAPME



Coup de pouce

"Délicieuses traditions de fin d'année", c'est le nom d'une application qui permet à tout un chacun d'être guidé dans les rues du centre ville. Un parcours commenté, agrémenté de dégustations, et qui nous raconte des histoires autour des traditions de fin d'année. Le tout... en tenant compte des indications "covid". Alain Debaecke, le guide nous en dira plus.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première