Tendances Première : Le Cinéma intérieur (ed. Odile Jacob) sur Auvio

L'ESPRIT DE NOËL

Un esprit tourné vers la solidarité, le partage, le contact, envers et contre tout.

Depuis le début de la pandémie, l'AVIQ, Agence pour une Vie de Qualité, est en première ligne dans la gestion de la crise de la Covid-19. Suivant l'évolution de la situation, l'AVIQ a entrepris de nombreuses actions et son personnel s'est sans cesse adapté. De plus ils proposent un site très complet pour trouver tout type d'aide : https://covid.aviq.be/fr/trouver-du-soutien/particulier



DOSSIER

Le Cinéma intérieur (ed. Odile Jacob)

L'homme, selon Lionel Naccache, est un créateur de fictions.

Il vit dans un monde dont il produit le sens, comme dans un film dont Je est le héros. « Il existe en nous une sorte de cinéma intérieur qui s'apparente au cinéma tout court par de très surprenantes similitudes, mais qui s'en distingue également par d'incroyables prouesses. » Notre esprit présente une propriété fondamentale qui consiste à créer des significations à tout ce que nous sommes en train de vivre, penser ou imaginer. Inconsciemment et consciemment. Dans ce livre, l'auteur, neurologue et chercheur en neurosciences cognitives, explore, avec les outils des neurosciences les plus récentes, la manière dont notre esprit/cerveau produit notre perception du monde et de nous-même. Il montre ainsi comment le sujet tisse l'« étoffe de ses fictions » et élabore le sens que les choses ont pour lui, au croisement du cerveau et de l'expérience subjective du monde.



COUP DE POUCE

Tout au long de cette semaine, un coup de pouce à des projets en devenir, locaux, solidaires et résilients.

Quentin Gaillard est le cofondateur de Crowd'in, la plateforme de crowdfunding, seule plateforme basée en Wallonie, active en Wallonie et Bruxelles, avec 146 projets réussis dont beaucoup de projets liés à la transition. En ce moment, une campagne peu banale est en cours : la création d'un syndicat infirmier, Union4U. Ce projet de syndicat est porté par des infirmiers et infirmières qui n'ont rien de syndicalistes, ce sont juste des travailleurs, tous praticiens de l'art infirmier, qui sont à bout et qui en ont assez de leurs conditions de travail. On en parle avec Quentin Gaillard.

