Tendances Première : « Un Nouveau Chapitre » sur Auvio

« Un Nouveau Chapitre » a le projet d’accompagner la création d’un lieu de vie ouvert aux personnes vivant avec des difficultés cognitives (maladies de type « Alzheimer »). Une maison familiale au sein de laquelle un petit nombre de personnes âgées peuvent décider d’habiter ensemble, pour partager des moments de vie, des repas, des espaces, des histoires, et tout ce qu’il leur plaira de partager, divisant du même coup les frais de leur maison (personnel, cuisine, ménage, entretien, jardin etc.). Une alternative au domicile et aux lieux de vie institutionnels. On en parle avec Valentine Charlot Docteur en psychologie, gérontologue. https://www.unnouveauchapitre.be/