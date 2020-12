Tendances Première : sur Auvio

L'ESPRIT DE NOËL

Un esprit tourné vers la solidarité, le partage, le contact, envers et contre tout.

Life In Belgium est une solution qui permet aux petits commerces d'avoir les mêmes outils digitaux que les grandes sociétés. Et surtout de digitaliser leurs activités commerciales. Life In Belgium couvre les besoins de visibilité performante de tous les secteurs : beauté et soins, magasins de ventes et shopping, commerces d'alimentation, et évidemment l'Horeca.

On en parle avec Olivier Graham, directeur marketing et produit de Life In Belgium.

DOSSIER

L'homme préhistorique est aussi une femme

Comment pouvons-nous construire un futur plus juste, plus équilibré, plus solidaire si notre connaissance de l'histoire est biaisée ? Car, oui, il semblerait que notre propre histoire soit biaisée car mal interprétée. «?Non, les femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les hommes reviennent de la chasse. Les imaginer réduites à un rôle domestique et à un statut de mères relève du préjugé. » C'est ainsi que débute le dernier livre de Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des comportements des Néandertaliens : « L'homme préhistorique est aussi une femme » (Ed. Allary) S'appuyant sur les dernières découvertes en préhistoire et l'analyse des idées reçues que véhicule, jusqu'à notre époque, la littérature savante, cet essai pose les bases d'une autre histoire des femmes, débarrassée des préjugés sexistes, plus proche de la réalité.



COUP DE POUCE

Tout au long de cette semaine, un coup de pouce à des projets en devenir, locaux, solidaires et résilients.

« Un Nouveau Chapitre » a le projet d'accompagner la création d'un lieu de vie ouvert aux personnes vivant avec des difficultés cognitives (maladies de type « Alzheimer »). Une maison familiale au sein de laquelle un petit nombre de personnes âgées peuvent décider d'habiter ensemble, pour partager des moments de vie, des repas, des espaces, des histoires, et tout ce qu'il leur plaira de partager, divisant du même coup les frais de leur maison (personnel, cuisine, ménage, entretien, jardin etc.). Une alternative au domicile et aux lieux de vie institutionnels. On en parle avec Valentine Charlot Docteur en psychologie, gérontologue.

https://www.unnouveauchapitre.be/

