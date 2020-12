Tendances Première : Le Dictionnaire ludique & érudit du Confinement : Alain Zenner (ed. Luc Pire) sur Auvio

L'ESPRIT DE NOËL

Un esprit tourné vers la solidarité, le partage, le contact, envers et contre tout.

Créée en 2015, l'asbl Bras dessus Bras dessous aspire à un monde plus citoyen où la société garde les personnes âgées actives en leur donnant les moyens de s'y engager et de s'y épanouir. Chaque mardi, les équipes déposent un petit colis avec un potage, une douceur, une gazette interne... sur le seuil ou le palier de plus de 200 aînés. C'est la tournée papote.

DOSSIER

Le Dictionnaire ludique & érudit du Confinement (ed. Luc Pire)



Black lives matter, Diplomatie du masque, Ehpadisation, Fatigue à distance, Javel, Silo, Peste noire ... Autant de mots qui sont apparus ou ont pris une nouvelle signification avec la crise du Covid-19.

Comme beaucoup, Alain Zenner a voulu comprendre et a consacré son confinement à l'étude de virus, récoltant des données, recueillant des opinions, rassemblant des réflexions susceptibles de l'éclairer. Il en a couché les principales sur papier. Puis il a classé ses fragments, donnant forme à ce dictionnaire érudit.

Mais son périple s'accompagnait aussi de légèreté et d'humour. Tous les jours il s'amusait d'expressions nouvelles, découvrait des vidéos virales, divertissantes, musicales, artistiques. De cela aussi il a rendu compte, en ajoutant adages, aphorismes et autres axiomes en lien avec la crise. D'où ce dictionnaire aussi ludique.



COUP DE POUCE

Tout au long de cette semaine, un coup de pouce à des projets en devenir, local, solidaire et résilients.

KIDYWOLF, c'est le pari fou d'une bande de potes qui a créé une startup belge en mars 2019. Ils voulaient se challenger et apporter des nouveautés dans l'industrie du jouet.

