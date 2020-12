Tendances Première : 24 heures dans la vie du corps humain (Ed. Du Rocher) sur Auvio

L'ESPRIT DE NOËL

Un esprit tourné vers la solidarité, le partage, le contact, envers et contre tout.

Neveo est une application mobile qui permet de créer un journal familial envoyé tous les mois chez les grands-parents. L'objectif est de lutter contre l'isolement des personnes âgées et de permettre aux familles de maintenir le lien avec leurs proches en cette période où distanciation sociale et reconfinement sont les maîtres-mots. Avec Simon Desbarax, co-fondateur de Neveo



LE DOSSIER

24 heures dans la vie du corps humain (Ed. Du Rocher)

Le corps humain fascine. Il nous interroge, nous interpelle, nous inquiète parfois. Il peut connaître des fausses notes et il en va de notre santé d'y être attentif.

C'est une histoire singulière que le docteur Antoine Piau raconte. Mêlant rigueur scientifique et liberté de ton drolatique, il invite chacun à revisiter son enveloppe charnelle sous un angle original. Le temps d'une journée, du saut du lit au sommeil réparateur sans oublier la digestion et le « câlin du soir », nous redécouvrons cette mécanique fragile.

Il offre ainsi (presque) toutes les réponses aux questions que nous n'osons parfois même pas poser !



COUP DE POUCE

Tout au long de cette semaine, un coup de pouce à des projets en devenir, locaux, solidaires et résilients.

Aujourd'hui l'opération CONNECTED SMILES, l'action solidaire de aSmartWorld avec Geoffroy Van Humbeeck.

