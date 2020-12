Tendances Première : L'ennéagramme - Un outil de construction de soi (Ed. la Boîte à Pandore) sur Auvio

LES TRIBUS

A quoi sert la bonne année ? Une réflexion de Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute de couple



LE DOSSIER

L'ennéagramme - Un outil de construction de soi (Ed. la Boîte à Pandore)

Ennéagramme est un terme qui vient du grec : Ennea qui signifie neuf et Gramma qui signifie figure. C'est une méthode de développement personnel qui s'est développée aux Etats-Unis dans les années 70 et qui décrit 9 types de personnalité différents.

Ces 9 profils distincts représentent 9 manières de penser, de ressentir ou d'agir. S'y intéresser permettrait de poser un regard inédit sur soi et sur les autres, et peut-être de pacifier les relations humaines ? On en parle avec Florent Catanzaro, ingénieur qui organise des ateliers de développement personnel axés sur l'intelligence émotionnelle et le bien-être, auteur du livre.



LES TENDANCEURS

La cuisine pauvre... ou comment utiliser le pain sec, les féculents, les restes, et les rendre délicieux et surprenants, dans des recettes étonnantes ! Avec Aline Gérard, notre chroniqueuse gastronome.

(www.latabledaline.be)

