Tendances Première : Naissance d'un combat (Partis Pour Editions) sur Auvio

LES TRIBUS

L'année 2020 a été difficile pour tout le monde et d'autant plus pour les personnes en situation de handicap, confinées depuis de nombreux mois dans leur centre d'accueil. C'est pourquoi l'équipe de l'Unisound BW Festival ( www.unisound.be ) a décidé de revisiter son annuel festival afin de leur offrir une soirée d'évasion tout en ne prenant aucun risque pour leur santé. Comment ? Explication avec La présidente de l'Unisound BW Festival, Pascaline Zwarts.



LE DOSSIER

Naissance d'un combat - Wildlife Angel (Partis Pour Editions)

La biodiversité s'effondre à une vitesse alarmante. Les impacts de cette perte sur notre bien-être sont innombrables. Et les conséquences catastrophiques pour les populations et la planète se précisent de jour en jour. Alors chaque combat pour la préserver mérite d'être mis en lumière. Celui de Sergio Lopez, c'est le braconnage, l'un des fléaux de la grande faune africaine. Dans cette optique il a fondé « Wildlife Angel ». Au programme, le recrutement et la formation de plus de 100 éco-gardes, protection des 600 derniers éléphants de la réserve de Nazinga, des bonobos, opérations de coordination et de soutien aux rangers locaux, ... Aujourd'hui Sergio Lopez raconte son engagement dans la lutte anti-braconnage.



LES TENDANCEURS

Sortie d'un livret pratique de La Coalition Européenne des Ligues contre le Cancer sur la gestion et l'importance du retour au travail après un cancer pour tous les acteurs (lien : https://www.europeancancerleagues.org/wp-content/uploads/ECL_Cancer-at-Work_Handbook-for-Employers_2020_digital.pdf ). On en parle avec Magali Mertens, la fondatrice de www.travailetcancer.org

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première