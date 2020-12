Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Comment rebondir et se reconstruire après une faillite ?

Certains entrepreneurs ont dû ou vont devoir cesser leurs activités. Mais s'arrêter peut aussi être le début d'une nouvelle histoire professionnelle. En Belgique, la faillite est encore trop taboue alors que dans d'autres pays, c'est une preuve d'expérience et un gage de maturité pour relancer un nouveau projet. Pour soutenir le rebond des entrepreneurs, un nouveau programme « Revival » vient d'être lancé à destination des entrepreneuses et entrepreneurs qui ont dû mettre un terme à leurs activités à la suite d'une faillite et qui sont en recherche d'un rebond professionnel. Avec Emmanuelle Ghislain de la Fondation Pulse qui lance ce programme et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



Soigner l'alcoolisme grâce au microbiote

L'alcoolisme touche 8% de la population belge, or les traitements pharmacologiques actuels se révèlent peu efficaces. Des chercheur·es de l'UCLouvain et des Cliniques universitaires Saint-Luc ont interrogé le rôle du microbiote intestinal et ont procédé à une transplantation fécale du microbiote de patients alcooliques à des souris. Les données expérimentales et cliniques montrent que l'axe intestin-foie-cerveau joue un rôle dans la pathologie alcoolique et que le microbiote intestinal apparaît comme une nouvelle cible thérapeutique dans la prise en charge des patients souffrant d'addiction à l'alcool.

On en parle avec les professeur·es Philippe de Timary (Institut des neurosciences, Institut de recherches psychologiques et Cliniques universitaires Saint-Luc) et Nathalie Delzenne, présidente du Louvain Drug Research Institute.



"Lâcher prise", voici un bouquin tellement adapté à cette période qui nous oblige à vivre davantage en tête à tête avec nous-même. Très simple et très pratique, ce bouquin de ROSETTE POLETTI a bien son rôle de petit guide spirituel. Mais au fond, c'est quoi exactement le "lâcher prise" ? L'empereur Marc Aurèle nous en parlait déjà il y'a 2000 ans : « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut pas être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre ». Tout est dit et tout semble si simple comme ça. Pourtant, prisonniers de nos pensées, les choses s'embrouillent bien souvent. Elles nous jouent des tours et nous empêchent d'être dans le moment avec une vision juste des choses. Alors comment lâcher prise ? Avec notre instagrammeuse et artiste Ann Vandenplas.

