Tendances Première : Savoir par cœur sans apprendre par cœur sur Auvio

LES TRIBUS

Nous avons déjà eu l'occasion de parler du « viager ». Nous avions évoqué le « reverse mortgage », ... C'est malheureusement un échec. En effet, autorisé par le gouvernement mais non pratiqué par les banques. Alors existe-t-il un viager « heureux » ? Réponses avec Maitre Marc Van Beneden et Pascal Lasserre spécialiste de l'immobilier.



DOSSIER

Savoir par cœur sans apprendre par cœur (Ed. Odile Jacob).

Si vous avez du mal à retenir ce que vous apprenez,

Si vous retardez le moment de vous y mettre,

Si vous passez des heures à rabâcher en ayant l'impression de ne pas avancer...

N'attendez plus, découvrez que savoir par cœur, sans apprendre par cœur, est à la portée de tous ! Que vous prépariez un concours ou une présentation en public, que vous soyez encore à l'école, à l'unif ou en reconversion professionnelle, si vous avez besoin de maîtriser vite et parfaitement une grande somme de connaissances, cette méthode vous aidera à mémoriser.

Une nouvelle méthode dynamique pour apprendre autrement, de façon active, efficace, et dans le plaisir. On en parle avec Michèle Temam radiologue, passionnée, pianiste et pédagogue, mais surtout une mère de famille qui a voulu enseigner à ses enfants qu'avec une bonne méthode on pouvait tout apprendre.



TENDANCEURS

Avec notre sommelière du thé (www.teaside.be) Nathalie Masset, nous parlerons du goût et du rôle de la langue dans la dégustation de thé.

