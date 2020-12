Tendances Première : Hyperperméabilité intestinale sur Auvio

LES TRIBUS

Vos parents ne sont plus vos parents (ed. Eyrolles). Cette pensée résonne pour beaucoup d'adultes comme un coup de tonnerre. Mes parents resteront toujours mes parents ! Or, cette idée très simple - que vos parents n'ont plus à jouer de rôle parental - peut en réalité être un véritable soulagement. Nous sommes nombreux à souffrir d'une relation parfois compliquée et un peu ambiguë avec nos parents, ou disons plutôt, nos ex-parents. Et si vous pouviez avoir une relation différente, autre que celle que vous aviez avec eux en grandissant ? On en parle avec Marie-France et Emmanuel Ballet de Coquereaumont.



DOSSIER

Hyperperméabilité intestinale

Avez-vous déjà entendu parler de l'hyperperméabilité intestinale (ou « leaky gut syndrome »)? Il y a peu de chance, quand bien même vous courrez les médecins depuis des années ! Pourtant, on lit de plus en plus d'articles sur ce phénomène encore peu étudier qui suscite parfois le débat. Nous essayerons de comprendre de quoi on parle avec Myriam Kamouh, Coach en nutrition, certifiée en nutrithérapie.



TENDANCEURS

Eric Mazuy (www.askmewine.eu) nous invite au voyage en Sicile.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première