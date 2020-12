Tendances Première : sur Auvio

TRIBUS

Et si on lisait en famille pour la St Nicolas ?

C'est ce que nous propose Déborah Danblon, notre spécialiste des livres, avec :

Des Haïkus plein les poches - Thierry Cazals, illustré Julie Van Wezemael - CotCotCot Editions

Sirènes de Légendes - Rémi Giordano et Olivia Godat, illustré par Laura Pérez - La Martinière jeunesse

Monstres et merveilles Cabinets de curiosités à travers le temps - Alexandre Galand, illustré par Delphine Jacquot - Seuil jeunesse

Alice au pays des merveilles - Lewis Caroll, traduit de l'anglais par Emmanuèle Sandron, illustré par Valeria Docampo - Alice jeunesse



DOSSIER

Mademoiselle Papillon (Ed. Robert Laffont)

Ce roman mêle le destin de deux infirmières et met en lumière une femme exceptionnelle : Thérèse Papillon, qui a sauvé des milliers d'enfants et a été reconnue Juste parmi les Nations. Après avoir mené une véritable enquête en néonatologie mais aussi auprès de ceux qui ont connu Thérèse Papillon, Alia Cardyn livre un hommage sensible et lumineux aux femmes qui ont l'audace d'incarner le changement, mais aussi à celles qui prennent beaucoup soin de nous en ce moment : les infirmières.



TENDANCEURS

Aurélie Russanowska de BBDO nous parle du « rien ».

