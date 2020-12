Tendances Première : La ville du Quart d'heure...Une nouvelle façon de vivre en ville ! sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Clémentine Rasquin, journaliste au Ligueur, nous parlerons de leur dernier dossier consacré aux émotions.



La ville du Quart d'heure

Vie Urbaine et proximité à l'heure du Covid-19 (Ed. de l'Observatoire)

Avec le changement climatique et ses effets visibles avec les canicules, la pollution de l'air - qui a de lourdes conséquences sur la santé urbaine, la place de la nature, de l'eau, de la biodiversité, et maintenant la propagation virale du COVID19, nous sommes face aux besoins impératifs de nos modes de vie. La question-clé revient ainsi sans cesse : dans quelle ville voulons-nous vivre ?

Avec la ville du Quart d'heure, la ville des proximités, la ville devient un vaste réseau de lieux pour que le temps utile soit un temps de vie. C'est une autre manière de vivre, de consommer, de travailler, d'être en ville. C'est repenser la manière de se déplacer, de parcourir la ville, de l'explorer, de la découvrir. Devenu un concept ayant fait le tour du monde, la ville du Quart d'heure se trouve au cœur des débats et réflexions sur l'urbanisme d'aujourd'hui et de demain.

Urbaniste, Carlos Moreno est directeur scientifique de la chaire « Entreprenariat, territoire, innovation » à l'IAE Paris, Panthéon-Sorbonne. Il nous présente la ville du ¿ d'heure.



Avec Chrystelle Charlier, créatrice de www.imparfaites.be.

