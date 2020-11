Tendances Première : Consolation sur Auvio

LES TRIBUS

Que se passe-t-il dans notre cerveau quand bébé pleure ? Réponses avec Aline Schoentjes, sagefemme chez Amala.



DOSSIER

Consolation (ed. Les Arènes)

Anne-Dauphine Julliand a perdu ses deux filles, Thaïs et Azylis, d'une maladie orpheline. Dans son dernier livre, à travers des scènes vécues, elle partage ses réflexions et rend un hommage à tous les consolants. Pour elle, il y avait un impératif personnel, et plus que personnel, à parler de la souffrance et de la consolation : c'est un lien absolument indispensable dans la vie de toute personne et dans la société. On en parle avec elle.



TENDANCEURS

On voyage avec François Mazure, notre journaliste globe trotteurs. Nous irons en Bolivie.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première