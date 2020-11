Tendances Première : Transition écologique et sociale... sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Marc Van Beneden, nous évoquerons la cohabitation légale. La situation actuelle a-t-elle modifié la tendance ? Y a-t-il eu des changements ? Comment faire ? quelles conséquences ?



LE DOSSIER

La transition écologique et sociale ; pour une prospérité soutenable et partagée (Ed. Liberté, j'écris ton nom)

Le coronavirus n'a pas frappé une économie mondiale saine, mais un système inégalitaire, insoutenable et instable. Plutôt que reconstruire le « monde d'après » à l'identique, le défi consiste à tirer profit de la crise mondiale pour instaurer un Green New Deal permettant de répondre démocratiquement aux défis économiques, sociaux et environnementaux du XXIe siècle. Il ne s'agit pas seulement de sauver le système, mais de le transformer pour résoudre ses contradictions. Des alternatives existent pour garantir une prospérité soutenable et partagée dans une société ouverte. Le défi consiste à opérer une transition écologique et sociale en vue d'instaurer un modèle de développement zéro carbone, respectueux des écosystèmes et équitablement réparti. On en parle avec Arnaud Zacharie, secrétaire général du Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11), maître de conférences à l'ULB et à l'ULiège et auteur du livre ; mais aussi Marek Hudon, professeur à la Solvay Brussels School of Economics and Management, ULB qui a initié l'action SEMod (Sustainable Economic Models) auprès des 14-18 ans et qui vise à (in)former les jeunes publics au développement durable et aux modèles économiques durables qui peuvent y être liées.



LES TENDANCEURS

Avec Aline Gérard, notre créatrice culinaire (www.latabledaline.be) nous redécouvrons la betterave.

