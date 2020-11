Tendances Première : Cibler notre deuxième cerveau pour contrer le diabète sur Auvio

LES TRIBUS

Les espaces de co-working sont en plein mouvement suite au confinement.

A l'heure de la seconde vague de la pandémie du Covid-19 qui se termine, comment résistent les espaces de co-working qui ont fleuri ces dernières années ? On note un impact sur le développement du travail flexible, notamment dans les grandes entreprises mais aussi la transformation d'hôtels en auberges de travail ou adaptation des chambres en lieux de travail pour la journée. Comment les espaces partagés ont adapté leur offre et quels seront les modes de travail de demain ? Avec Eveline Rigouts Directrice Opérationnelle du co-working Fosbury and Soon et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself ;



Cibler notre deuxième cerveau pour contrer le diabète

Au niveau mondial, une personne sur trois meurt chaque jour d'une maladie cardiovasculaire, selon l'OMS. En Belgique, une personne sur deux est en surpoids et présente des risques cardiovasculaires et de diabète de type 2. Depuis 2004, Claude Knauf (Inserm) et Patrice Cani (UCLouvain) collaborent sur les mécanismes moléculaires et cellulaires en vue de comprendre les causes de développement du diabète de type 2 et surtout identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. En 2013, ils créent un laboratoire international « NeuroMicrobiota Lab » (Inserm/UCLouvain), dont le défi est d'identifier des liens entre le cerveau et les bactéries intestinales. Et justement, très vite, ils comprennent que cet axe intestin/cerveau joue un rôle prépondérant dans la régulation du sucre dans le sang. Aujourd'hui, l'équipe a découvert et compris comment les bactéries de notre intestin jouent un rôle important en modifiant la production de lipides, et dès lors restaurent une communication parfaite entre l'intestin et le cerveau. Ces recherches UCLouvain et Inserm permettraient potentiellement d'avoir un impact sur une large portion de la population.



Que faire des cons...pour ne pas en rester un soi-même ? (Maxime Rovere)

"...Nous les croisons tous les jours dans les transports, on les fréquente parfois au boulot ou pire dans notre famille. Ce sont aussi des êtres qui ont partagé nos vies un temps...amis, amours et qui révèlent un jour un visage abominable. Ces cons qui sont souvent eux-mêmes fils et filles de cons. Ceux-là même qui étouffent votre bienveillance par les menaces, votre douceur par de la violence. Le travail de prévention dans leur éducation n'a visiblement pas été bien fait...il faudra hélas faire avec eux, composer avec eux ? Mais comment alors ?

Rovere pose alors les bases de sa réflexion, il nous dit : « On est toujours le con de quelqu'un ; les formes de la connerie sont en nombre infini et le principal con se trouve en nous-même. Après avoir dit ça, on pourra commencer à travailler sur les cons..."

Ann nous chronique le livre du philosophe Maxime Rovere (Flammarion)

