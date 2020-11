Tendances Première : Mindful Art Support Action sur Auvio

LES TRIBUS

Sandrine Corbiau nous présente la plate-forme de conférences en ligne de Parents-Thèses et toutes les ressources qui existent pour aider ceux qui en ont besoin.

https://parents-theses.be/



Mindful Art Support Action.

Ces temps d'incertitude et d'isolement sont terriblement stressants pour beaucoup d'entre nous. L'apport culturel est plus que jamais nécessaire pour gagner en sérénité et en connexion, car comme le disait André Malraux, l'Art est le plus court point entre deux êtres humains. Les méditations Mindful Art permettent de retrouver notre centrage et d'être au contact du Beau et de ce qui nous rassemble. Mindful Art représente une formidable ouverture pour remettre de l'inspiration dans nos vies. On en parle avec Marjan ABADIE, Fondatrice de Institut Mindfulness et Psychothérapeute.



Avec Magali Mertens, coach et fondatrice de www.vieetcancer.be nous parlons de « La technique des petits pas : en coaching, on vise le changement, mais pour gravir la montagne, il faut bien commencer par un 1er pas »

