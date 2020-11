Tendances Première : Plus jamais Seul - Journal d'un collégien harcelé (Ed. Les Arènes) sur Auvio

LES TRIBUS

Le 25 novembre, ce sera la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Avec Jean Van Hemelrijck, Psychologue et psychothérapeute de couple, nous parlerons du courage des femmes battues.



LE DOSSIER

Plus jamais Seul - Journal d'un collégien harcelé (Ed. Les Arènes)

« À mon entrée en sixième, j'étais trop petit, trop timide, trop bigleux, trop boutonneux et trop fauché », écrit Marving pour parler du début de son harcèlement scolaire, qui va durer jusqu'au lycée. Insultes, humiliations, coups, menaces de mort... tout y passe. Il ne répond pas et se mure dans la solitude. Il décroche de l'école et pense de plus en plus souvent au suicide...

Dans un blog anonyme, Marving décrit sa souffrance. Un jour, après avoir posté un poème intitulé « Seul », il provoque des centaines, puis des milliers de réactions d'adolescents qui se reconnaissent dans ce texte. Tout s'enchaîne très vite : un producteur lui propose de le mettre en musique et d'en faire un clip. La chanson est postée sur YouTube et, en quelques mois, dépasse les 2 millions de vues. Le harcèlement ne va pas s'arrêter pour autant, mais Marving est devenu Hazerka, et il sait enfin qu'il ne sera plus jamais seul.



LES TENDANCEURS

Avec Luana Fontana, notre chasseuse de nouvelle technologie.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première