Tendances Première : « Miction Impossible » (Ed. du Rocher) sur Auvio

Vendredi 20/11/20 - Présentation : Véronique Thyberghien

LES TRIBUS

Carole martinez, notre chroniqueuse sexologue nous propose un focus sur les poupées sexuelles : vrais jouets ou fausses compagnes ?

https://www.sxemoi.be/



LE DOSSIER

« Miction Impossible » (Ed. du Rocher)

Prenez soin de vos reins, ils vous le rendront bien !

Les reins sont des organes fort méconnus du grand public. Pourtant, ils jouent un rôle indispensable pour le maintien de bien des fonctions physiologiques essentielles de notre corps. D'où l'importance de bien les connaître et les soigner. On en parle avec le Professeur Corinne Isnard Bagnis, médecin, professeur de néphrologie à Sorbonne Université, chef de service adjoint dans un grand hôpital parisien et Joëlle Vin, kiné, spécialisée en rééducation périnéale.



LES TENDANCEURS

Journée de l'industrialisation de l'Afrique, sous l'égide des Nations Unies, l'occasion pour Nathalie Masset, notre sommelière du thé de nous parler du thé en Afrique, gros continent producteur.

https://www.teaside.be/

