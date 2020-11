Tendances Première : Comment expliquer la montée des prix des terres agricoles ? sur Auvio

LES TRIBUS

D'excellents conseils lectures avec Déborah Danblon :

Quand je suis toi & tu es moi - Preston Norton, traduit de l'anglais par Rosalind Elland-Goldsmith - La Martinière roman J

Garçon ou fille - Terence Blaker, traduit de l'anglais par Stéphane Carn - Gallimard

A comme aujourd'hui - David Levithan, traduit de l'anglais par Simon Baril - Les Grandes Personnes



LE DOSSIER

Prix des terres agricoles.

En 2019, le prix moyen d'une terre agricole en Belgique s'élevait à 46.778 euros par ha (avec de grandes différences entre le nord et le sud du pays) Entre 2015 et 2019, le prix moyen a ainsi grimpé de 21 %. En 20 ans, le prix des fermages de terres labourées a augmenté de 70% et celui des prairies de 62%. Avec des seuils financiers de plus en plus élevés, il y a de moins en moins d'agriculteurs et une économie agricole en recul constant.

Comment en est-on arrivés là ? quelles sont les pressions subies qui expliqueraient une telle augmentation ? Comment les (néo) agriculteurs peuvent-ils s'en sortir ? Faut-il réguler ?

On en parle avec José Renard, secrétaire général de la FWA et Marc Van Beneden, notaire.



LES TENDANCEURS

Avec Kamal Messaoudi, notre geek préféré, nous propose un jeu donjons et dragons dans la vraie vie.

