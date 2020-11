Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

L'effet Dunning-Kruger : lorsque la confiance dépasse la compétence

Les récentes élections américaines avec l'attitude de Trump posent question. On pourrait expliquer son attitude par un effet de Dunning-Kruger qui pousse les personnes incompétentes à surestimer leurs capacités, et les empêche de se rendre compte de leurs erreurs ou de leur manque de compétences dans certains domaines. D'un autre côté, nous retrouvons aussi des personnes très compétentes qui tendent à sous-estimer leurs capacités, en pensant que les autres sont plus douées qu'elles. On vous dit tout avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.

http://jobyourself.be/



DOSSIER

La confiance dans un monde numérique

Faire confiance, on fait cela tous les jours, sous toutes les latitudes et dans toutes les langues. Aucune action ni interaction ne pourrait avoir lieu sans un minimum de confiance. Que devient la confiance dans un monde où les relations entre individus sont de plus en plus médiatisées par des dispositifs numériques ? L'empire des algorithmes entraînerait-il une baisse tendancielle du taux de confiance ? Prenons l'exemple de l'impact du numérique sur la relation médicale. La relation médicale est l'un des paradigmes de la relation de confiance. Mais quel impact la numérisation de la médecine (Big Data médicales, médecine connectée, auto-contrôle des individus par des applications de santé) a-t-elle sur la confiance ?

On en parle avec Marc Hunyadi, Professeur ordinaire de philosophie morale et politique à l'UCLouvain, et Professeur invité à l'EHESS de Paris, qui proposera 2 conférences sur le thème dans le cadre des « Matins Philo ». https://lesmatinsphi.be/



TENDANCEURS

Travailler son comportement inclusif : Pourquoi ne pas le faire en jouant ?

Ann vandenplas a testé le jeu " KHALEIDOSCOPE" créé par Cécile Cormier.

Nous avons tous connu une situation qui peut nous exclure au travail ou dans le cadre scolaire où même dans la vie de tous les jours.

Ce jeu dans sa version pour "adultes" ou dans sa version pour "enfants" permet grâce à de multiples mises en situation de tester et travailler son comportement inclusif de manière ludique et donne des pistes pour l'améliorer.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première