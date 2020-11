Tendances Première : Une famille sur quatre en Belgique vit dans la pauvreté sur Auvio

LES TRIBUS

Une famille sur quatre en Belgique vit dans la pauvreté. On compte 17.000 personnes sans-abri. 4000 sont recensées rien qu'à Bruxelles. Cette année, plus que jamais, toutes ces personnes plus vulnérables et en particulier celles qui n'ont pas de toit, ont besoin d'aide pendant le plan hivernal qui vient de débuter. On en parle avec Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique.



DOSSIER

Fleuriste engagé(e), un nouveau métier.

Beaucoup ignorent que seulement 15 % des fleurs vendues en France sont cultivées sur le territoire et que la plupart ont en général fait le tour du globe après avoir été inondées de pesticides. Une industrie de la fleur qui fait mal. Trois femmes fleuristes engagées et horticultrices urbaines, ont transformé en profession consciente des activités encore considérées comme subalternes comme pâtisser, cultiver, fleurir. Autant de savoir-faire qui participent à l'émergence d'un nouveau végétal respectueux des saisons, de la biodiversité et de l'humain. « Désirée. Pâtisser, cultiver, fleurir » (Tana Editions) est un livre imaginé par Mathilde Bignon et Audrey Venant, épaulées de Masami Lavault de Plein Air (une ferme florale au plein cœur de Paris). On en parle avec Mathilde Bignon ; mais aussi Chloé Di Cesare (Sauvages - Fleurs et boutures) fleuriste engagée.



TENDANCEURS

"Comment le commerce en ligne essaye de faire mieux que l'expérience client en magasin" Avec notre chroniqueuse nouvelles technologies, Luana Fontana.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première