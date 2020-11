Tendances Première : Les risques climatiques sont-ils plus élevés qu'il y a 20 ans ? sur Auvio

LES TRIBUS

Comment faire du distanciel en affirmant sa présence ? Avec Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons, auteur de nombreux livres dont « Les leçons de la pandémie : Réinventer l'école ? » (Ed. De Boeck)



LE DOSSIER

Risques climatiques plus élevés qu'il y a 20 ans !

Les risques liés aux changements climatiques sont aujourd'hui généralement évalués comme plus élevés qu'on ne l'estimait il y a 20 ans, selon une nouvelle étude de l'UCLouvain et la VUB, publiée dans Nature Reviews : Earth and Environment. "L'apport de nouvelles connaissances a généralement fait évoluer les estimations vers des risques plus élevés. Cependant, il était déjà clair en 2001, et encore plus en 2009, que certains impacts sont déjà là et deviennent plus graves et/ou plus répandus à mesure que le niveau de réchauffement augmente" commente Philippe Marbaix, chercheur à l'UCLouvain et co-auteur de l'étude.

On en parle avec lui.



LES TENDANCEURS

Avec Magali Mertens, coach et fondatrice de www.vieetcancer.be nous parlerons de l'art thérapie pour exprimer l'indicible.

