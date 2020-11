Tendances Première : Pas à pas vers une terre vivante sur Auvio

LES TRIBUS



Face à la demande incessante d'occupations de nos enfants (hors écrans) et parce que la Saint Nicolas pointe le bout de son nez, le ligueur proposera sa sélection de jeux et de jouets. Testés et approuvés par des parents, ces jouets ont parfois même le don d'exorciser l'actualité. Avec Yves Marie Vilain et Romain Brindeau, journalistes du Ligueur.



DOSSIER



Pas à pas vers une terre vivante



Beaucoup se sont lancés dans la confection d'un jardin ou d'un potager. Mais nous avons surtout pris conscience de l'importance d'une terre vivante.

« Pas à Pas » est d'abord un lieu d'expérimentation dont l'objectif est de montrer que sur de petites surfaces et de manière naturelle, il est possible de nourrir une famille. Mais c'est aussi un manuel, le résultat de réalisations pratiques et d'expérimentations passionnantes dans des domaines aussi divers que l'agroécologie, la permaculture, la biodynamie, l'électroculture, pour ne citer que les principaux.

Avec Florian t'Serstevens, le naturopathe-potagiste permaculteur et Géry de Broqueville, le philosophe-géobiologue biodynamiste.



TENDANCEURS



5 Anecdotes sur le film "Le Seigneur des Anneaux" Avec notre geek préféré, Kamal Messaoudi.

