Tendances Première : Quel est l'impact de la pandémie sur les pays du Sud ? sur Auvio

LES TRIBUS

Les nécessaires mesures de distanciation posées par la crise Covid ont libéré des budgets régionaux extraordinaires qui ont permis d'ouvrir en mai 2020 le centre idéal pour femmes sans abri. Un centre spécifique pour femmes. Un centre ouvert nuit et jour dans lequel les femmes ont pu se retrouver en tant que femmes. Un centre qui a permis aux équipes du Samu Social de considérer les résidentes comme des femmes avant tout. En outre, ce projet est mis en lumière par la réalisation de « Femmes », une série de 15 portraits de femmes accompagnées par le Samu social, qui se dévoilent au travers du regard du photographe Gaël Turine et des textes d'Anne-Cécile Huwart.

On en parle avec Valentine Calisto, coordinatrice du centre femmes.



LE DOSSIER

Impact du Covid sur les pays du Sud - CNCD 11.11.11

Dans les pays en développement, au-delà de la crise sanitaire, la pandémie a provoqué un choc économique, social et financier. Les chiffres sont alarmants. Selon la Banque mondiale, la crise sanitaire risque de plonger 70 à 100 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Un chiffre qui pourrait augmenter si la crise se prolonge. La faim dans le monde, qui regagnait du terrain, s'aggrave aussi. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime qu'elle risque de toucher entre 83 et 132 millions de personnes supplémentaires. L' Opération 11 11 11 prend donc tout son sens. Mais pas facile d'être ambassadeurs et volontaires 11.11.11 à l'heure de la distanciation sociale...

Avec Nicolas Van Nuffel, directeur du plaidoyer au CNCD-11.11.11, Cathy Geysels, coordinatrice de l'Opération 11.11.11, ainsi que Céline Gurdebeke, coordinatrice du réseau de volontaires à Gembloux et responsable communication d'Eclosio et Anne-Sophie Galand, bénévole.



LES TENDANCEURS

Avec Aurélie Russanowska, nous parlerons de l'innocence de l'enfance (génération alpha) et de ce que peuvent faire les marques pour alléger leur perspective.

