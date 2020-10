Tendances Première : On m'appelle La Tornade (Ed. Kennes) sur Auvio

LES TRIBUS

Les technologies font désormais partie intégrante des soins et du soutien à la personne. Le Fonds Dr Daniël De Coninck et la Fondation Roi Baudouin ont réuni un groupe de réflexion sur les questions soulevées par l'usage de ces outils technologiques. Dans le cadre de ce projet "Teckno 2030", les parties prenantes ont élaboré collectivement huit principes directeurs, les "8 Caring Technology Principles". Ces principes visent à guider les innovations technologiques qui ont pour vocation d'améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie des personnes au quotidien. On en parle avec Bénédicte Gombault, coordinatrice de projets à la Fondation Roi Baudouin.



LE DOSSIER

On m'appelle La Tornade (Ed. Kennes)

Ce n'est plus un secret pour personne depuis qu'il est devenu le parrain de l'association TDA/H Belgique, Adrien Devyver, journaliste et animateur de la RTBF est atteint du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est ce que ce trouble représente pour lui au quotidien et quels sont les outils qui l'aident à franchir tous les obstacles. Un quotidien à l'image de nombreux TDA/H. L'objectif de ce livre est donc de donner des pistes, des outils, de l'espoir, beaucoup de compréhension, des sourires et d'ouvrir des portes... beaucoup de portes.

Il sera avec nous en studio.



LES TENDANCEURS

On part en voyage avec François Mazure, notre journaliste globetrotteur. Direction les Pays- Bas.

