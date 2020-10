Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

La théorie du nudge pour inciter les citoyens à mieux agir ?

Des poubelles ludiques pour inciter à trier, des dessins au sol pour vous encourager à prendre des distances, des désinfecteurs interactifs, ... Vous les avez sans doute vu fleurir partout depuis quelques années et particulièrement en cette période. Ce sont des «nudges». Derrière ce mot barbare se cache un concept récent issu de l'économie comportementale. Et si ces « nudges » pouvaient nous aider à changer nos comportements plus rapidement ? Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



DOSSIER

Le sommeil et le travail

Des mauvaises nuits qui s'accumulent peuvent peut avoir des conséquences fâcheuses, voire graves : manque d'énergie, manque d'attention et de concentration, troubles de la mémoire, perturbation de la capacité à prendre des décisions, vulnérabilité accrue aux infections ou risque accru de surpoids. Le contrôle des émotions diminue également.

Et comme nous venons de changer d'heure et que certains se sentent encore en plein « jetlag hivernal », on en parle avec le Docteur Inge Declercq, Neurologue et experte du sommeil, Fondatrice de L'institut SleepWell & Stressless, Auteure du livre « le pouvoir du sommeil », édition Van Halewyck et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



TENDANCEURS

"Dans la peau d'une mendiante" de Fatiha Saïdi (Editions la Boîte à Pandore)

On a tous croisé des personnes mendiantes aux feux rouges, qui deviennent verts si vite ou si lentement, c'est selon. Nous avons tous imaginé les fraudes, les excuses, les légendes urbaines. Parfois, nous nous pardonnons en étant généreux, mais souvent nos bonnes résolutions sont balayées par le cours de notre vie. Cette fois, Fatiha Saïdi a sauté le pas et s'est mise « dans la peau d'une femme mendiante ». Elle livre aujourd'hui un compte-rendu de cette expérience et lève le voile sur la très dure réalité de la vie en rue. Ann Vandenplas vous en parle dans sa chronique.

