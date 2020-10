Tendances Première : Papillomavirus : Comment s'en protéger ? sur Auvio

LES TRIBUS

Avec notre sexologue Carole Martinez (www.sxemoi.be) nous abordons la question souvent taboue de l'assistant sexuel. L'activité d'assistant sexuel est une activité qui consiste à accompagner le plaisir sensuel, érotique ou sexuel des personnes en situation de handicap qui en font la demande. Sur le plan légal, cette activité est assimilée à de la prostitution en France. Mais c'est différent chez nous.



Papillomavirus.

En matière de virus, il n'existe pas que le Covid19. Et pour le coup, avec Le Human Papillomavirus (HPV), on peut même dire que le dépistage est efficace et qu'il n'occasionne pas de files, que le vaccin existe et qu'il est disponible. D'ailleurs, la couverture vaccinale est plutôt bonne chez les jeunes filles. Ce qui n'est pas le cas chez les garçons, alors qu'ils sont également concernés.

On parle donc ici d'une maladie complètement évitable mais encore trop méconnue.

Le papillomavirus, c'est le dossier de Tendances Première : Transmission, prévention, vaccination ... Explications avec Julie Verbiest, médecin dans un Planning familial.



Robert Colard nous propose une nouvelle séquence, « À VOTRE TOUR » qui mettra en avant des projets et des porteurs de projets en lien avec la transition et l'innovation. Et pour commencer, nous parlerons de l'école, du Covid19 et des solutions d'accompagnement des élèves en cette période de crise. Des solutions existent comme l'ASBL Learn Up, soutien scolaire à domicile, qui doit aussi faire preuve de résilience.

Notre invitée : Elodie Solnon, responsable pédagogique chez Learn Up ASBL

