Tendances Première : sur Auvio

TRIBUS

Avec notre chroniqueuse juridique Yasmine Lamisse, nous parlerons du contrôle ou non des jeux et autres concours organisés sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram.



DOSSIER

Salon Hope

Le salon HOPE revient pour sa 4ème édition à l'Arsenal de l'UNamur avec plein de projets pour changer le monde ! Actions sociales, environnementales, entrepreneuriales ou associatives avec des producteurs locaux, des créateurs belges ou encore le média citoyen, voilà tant de thèmes abordés lors de cet événement porteur d'espoir ! Présentation avec Adélaïde Blondiaux, organisatrice, Emilie Faure de la Maison de l'écologie à Namur et Roger Bourgeois, administrateur de Rescoop Wallonie, administrateur de la coopérative Champ d'énergie pour parler de Cociter, coopérative d'énergie éolienne.

https://www.salonhope.be/



TENDANCEURS

Comment je compte survivre à Mercure... avec Chrystelle Charlier qui anime le blog www.imparfaites.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première