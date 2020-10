Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

3ème Edition du Salon Sett à Namur Expo : L'enseignement en pleine révolution numérique !

La révolution numérique est bien en marche ! Et l'enseignement n'y échappe pas. Mais, l'éducation numérique est régulièrement pointée du doigt ! Pourtant, les nouvelles technologies de l'apprentissage peuvent apporter de belles opportunités à l'école dite « traditionnelle ». On en parle avec Hervé Hasquin, responsable du Salon Sett Namur

LE DOSSIER

Neurosciences, Respiration et Bien-être : quelles connexions ?

Quels liens peuvent exister entre notre cerveau et notre respiration ? Tout au long de notre vie, nous perdons nos cellules nerveuses, indispensables au bon fonctionnement du cerveau. Cependant, grâce à la plasticité cérébrale, notre cerveau est capable de créer de nouvelles cellules (neurogénèse), ce qui nous permet d'apprendre tout au long de notre vie.

Maîtriser notre respiration par des techniques appropriées favorise la neurogénèse. Tout bénéfice pour nos apprentissages et notre bien-être. On en parle avec Dominique Delaporte qui organise des Journées de formation en ligne les Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2020.

LES TENDANCEURS

Un peu de geekitude avec notre chroniqueur, Kamal Messaoudi.

