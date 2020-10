Tendances Première : Entrepreneuriat et Transition sur Auvio

LES TRIBUS

« Du vent qui souffle dans les branches » : on parle mouvement avec Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute de couple.



Entrepreneuriat et Transition

Il y a, aujourd'hui, un réel l'intérêt pour l'émergence de nouveaux modèles économiques centrés sur l'humain et la planète ! De plus, la crise sanitaire a aiguisé cette question de la transition économique et écologique des organisations : Comment respecter les ressources terrestres au travers d'activités économiques contribuant au bien commun ?

Du 20 au 27 octobre prochain, Entrepreneuriat et Transition fixe 7 rendez-vous pour stimuler la réflexion sur la transition économique et écologique des organisations.

La question centrale portera sur la contribution de l'entreprise au bien commun.

On en parle avec Christophe Koninckx de Springtime, Martin Nera, responsable de Mind & Market et Anne-Catherine Trinon (DG Actsar et autrice de "Avant, j'étais un patron de m*rde")



Dans le cadre du mois de la santé mentale, Aurélie Russanowska, de BBDO, nous parlera des "shifters" - cette tendance sur Tiktok auprès des jeunes de "shifter" vers une réalité désirée.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première