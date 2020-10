Tendances Première : Semaine de l'Info constructive, du 19 au 25 octobre 2020 sur Auvio

LES TRIBUS

Bienvenue dans une nouvelle ère : la Passion Economy

« L'économie de la passion », définit une économie dans laquelle les individus et les entreprises doivent abandonner la course à la grande taille et aux économies d'échelles au profit d'une offre basée sur l'intimité et la personnalisation. Ce concept rencontre un grand succès depuis quelques années mais est en plein boom depuis la crise Covid. Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself-Dies.



LE DOSSIER

New6s Semaine de l'Info constructive

En octobre 2019, la première édition de la « Semaine de l'info constructive » a fédéré pour la première fois les médias belges francophones autour de la démarche constructive. L'équipe de New6s renouvelle l'événement, convaincue qu'il pourra notamment renforcer la relation public/média à la suite du contexte inédit de ces derniers mois et approfondir la démarche auprès des professionnels. Du 19 au 25 octobre 2020, Il sera proposé aux médias francophones de travailler autour du thème des « mutations » : transition durable, recréation à partir d'un bouleversement. Au-delà de l'impact individuel, c'est l'aspect collectif et sociétal qui sera abordé de manière constructive, sous l'angle des perspectives et des solutions. On en parle avec Yasmine Boudaka et Michel Visart.



LES TENDANCEURS

L'asbl Travail & Cancer a réalisé une enquête auprès de 400 patients, à propos de leur vécu au niveau de la qualité de vie. On parlera des résultats avec Magali Mertens , fondatrice de www.travailetcancer.org , ainsi que de co-création.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première