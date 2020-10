Tendances Première : Bienvenue dans mon demi-monde sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Maître Marc Van Beneden, notaire émérite, on parlera divorce.



DOSSIER

(Ed. Hugo Desinge)

Jadis attachée de presse chez l'éditeur grenoblois Glénat, elle a survécu a un AVC qui a failli l'emporter en mars 2001. Récupérée in extremis mais en très mauvais état, trachéotomisée et privée de la parole, elle a lentement reconquis son autonomie et s'est reconvertie dans le journalisme spécialisé handicap. Ce parcours de résilience, Caroline Lhomme le raconte avec humour, en rassemblant dans le livre « Bienvenue dans mon demi-monde » (illustré par Florence Cestac) des courriers électroniques relatant son quotidien jusqu'à 2011. Elle sera notre invitée.



TENDANCEURS

Avec Luana Fontana, qui explore pour nous les nouveautés technologiques. Cette semaine : crise, pollution numérique et décrassage.

