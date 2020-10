Tendances Première : Les manipulateurs sont parmi nous - le coffret (Ed. de l'Homme) sur Auvio

LES TRIBUS

Nicolas Zdanowicz est psychiatre, chef de service à Mont Godinne et professeur à l'UCLouvain. Il nous parlera psychosomatique : la réaction des patients au cancer, un élément du pronostic.



LE DOSSIER

Les manipulateurs sont parmi nous - le coffret (Ed. de l'Homme)

Développer l'art de la contre-manipulation pour se libérer de l'emprise des manipulateurs.

Comment réagissez-vous si quelqu'un vous dévalorise, vous discrédite, vous culpabilise, fait du chantage ou vous menace ? Êtes-vous interloqué ? Agressif ? Fuyez-vous ? Avez-vous tendance à vous justifier ? Dans ce cas, vous sentez-vous mal ? Désarmé et impuissant ? Ou bien plutôt empli de colère ? Quoi qu'il en soit, rares sont ceux qui ne ressentent rien devant ce type d'attaques, mais avoir de la répartie n'est pas chose facile et naturelle pour tous. Or, cela peut s'apprendre. L'objet de ce coffret est de proposer des réponses possibles pour contrer les personnes manipulatrices (autrement appelées " perverses narcissiques ").

Thérapeute comportementaliste et cognitiviste, Isabelle Nazare-Aga est spécialiste des manipulateurs. Elle sera en direct avec nous.



LES TENDANCEURS

Eric Mazuy de www.askmewine.eu nous propose d'apprendre facilement à déguster un vin.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première