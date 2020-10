Tendances Première : Festival AlimenTerre - Sur Le Champ ! sur Auvio

LES TRIBUS

« La crise et ses changements, parlons-en ... »

La crise sanitaire et le confinement ont suscité pas mal de bouleversements et cette période ne laisse personne indifférent ! Elle touche de diverses manières la santé mentale tant individuelle que collective. La Ligue soutient les bruxellois.es à l'aide de plusieurs initiatives depuis le début de cette crise inédite liée à la pandémie du COVID-19. Ils lancent aujourd'hui une vaste campagne de sensibilisation parce que c'est maintenant qu'il faut être attentifs aux conséquences psychiques et sociales de cette crise de laquelle nous ne sommes pas encore sortis. Du 10 au 17 octobre se déroule la semaine pour la santé mentale. On en parle avec Flore Fifi, chargée de communication à la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé mentale.



LE DOSSIER

Festival AlimenTerre - Sur Le Champ !

La 12ème édition du festival AlimenTerre aura bien lieu cette année du 7 au 11 octobre à Bruxelles, puis en Wallonie.

L'occasion pour nous de nous arrêter sur le documentaire Sur Le Champ ! En marge de l'agrobusiness, de plus en plus d'acteurs, tant au Sud qu'au Nord, investissent un autre modèle : l'agriculture familiale durable. Un modèle résilient qui replace l'humain au centre et qui cohabite de façon plus harmonieuse avec l'environnement dont les paysans dépendent pour produire.

On en parle avec Michael Antoine co-réalisateur du film, Cédric Saccone maraicher liégeois et François Graas responsable de l'info à SOS Faim pour nous parler du baromètre de l'agriculture familiale durable qui sera publié le 15 octobre.



LES TENDANCEURS

« Les pires séries et films que j'ai vus ces derniers temps », Avec Chrystelle Charlier, notre www.imparfaites.be

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première